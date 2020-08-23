Источник удушающего зловония второй день ищут в Санкт-Петербурге

По одной из версий, источником запаха мог стать пожар на свалке возле станции "Воздухоплавательный парк". Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители сразу четырех районов Санкт-Петерурбурга вот уже второй день подряд жалуются на неприятные запахи, просачивающиеся в дома и квартиры. Судя по записям в социальных сетях, волна зловония накрыла юг Северной столицы – а именно Московский, Петроградский и частично Фрунзенский и Центральный районы.

- Ужасный запах навоза стоит во дворе и в парадных, - поделились непрошеной бедой петербуржцы в группе ЖК «Московские ворота». – Невозможно даже окна открыть!

По одной из версий, причиной зловония мог стать пожар неподалеку от железнодорожной станции «Воздухоплавательный парк» - там вчера, 22 августа, горела свалка, пламя охватило в общей сложности 30 квадратных метров мусора. Однако это, повторимся, только предположение: в настоящий момент городские службы проводят проверку, чтобы установить источник запаха. В частности, пресс-служба петербургского Водоканала уже заявила, что с их сетями происходящее никак не связано.