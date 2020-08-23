Более 15 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с эпидемий нового коронавируса SARS-CoV-2. За последние сутки в городе на наличие в организме болезнетворного патогена обследовали 15 681 человека. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

- Под медицинским наблюдением находится 314 человек. Из них 146 - в обсерваторе, 168 – контактные, - уточнили в ведомстве. - Обработано 126 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: несмотря на то, что острую фазу эпидемии петербуржцы, судя по всему, уже успешно преодолели, расслабляться все еще рано. Так, вчера, 22 августа, в городе был отмечен новый всплеск заболеваемости – за сутки специалисты Роспотребнадзора выявили наличие в организме Sars-CoV-2 у 183 горожан. Общее число зараженных, таким образом, составило 35 011 человек.