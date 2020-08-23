Пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата возле кафе в Кингисеппе

Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Кингисепп на улице Большая Гражданская полицейские задержали 28-летнего мужчину, который поссорился с прохожим и попытался напугать его автоматом – дал короткую очередь в воздух. По счастью, обошлось без жертв – оружие оказалось охолощенным. Об этом «Комсомолкег» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 августа, около 00:50 часов, - уточнили в ведомстве. - В полицию Кингиспеского района поступило сообщение, в котором сообщалось о стрельбе у кафе. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего неработающего мужчину, который устроил стрельбу из хулиганских побуждений.

Оружие у стрелка изъяли, а его самого отправили под арест. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех деталях случившегося. Самому дебоширу грозит ответственность по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Максимальная ответственность, которую она предусматривает – лишение свободы на срок до пяти лет.