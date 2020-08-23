Поезд сломался и перекрыл движение на «зеленой ветке» метро в Санкт-Петербурге

Движение составов перекрыто от "Беговой" до "Маяковской". Фото: Артем КИЛЬКИН

Если вы собираетесь куда-то выбраться из дома в этот хмурый и ненастный день, тщательнее планируйте маршрут – на участке третьей линии санкт-петербургской подземки (он же «зеленая ветка», соединяющая станции «Рыбацкое» и «Беговая») временно нет движения. Об этом сегодня, 23 августа, сообщила пресс-служба метрополитена.

- В 11:00 перекрыто движение по третьей линии метро от станции «Беговая» до станции «Маяковская», - уточнили в ведомстве. – Причина – поломка состава.

Сколько времени потребуется на то, чтобы устранить неисправность, не сообщается, но ремонтные бригады метро уже делают все необходимое.

Отметим, что порой к перекрытию движения в метро приводят и куда более трагические случаи. Так, несколько дней назад на станции «Проспект Большевиков» под движущийся состав упала молодая девушка. От полученных травм она скончалась на месте.