Мужчина врезался в трансформаторную будку и погиб в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное тяжелое ДТП произошло в минувшую субботу, 22 августа, в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба местного управления ГИБДД, около 20:20 на Гранитной улице в районе дома № 59 60-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки «Фольксваген-Поло», по каким-то причинам не справился с управлением и на полной скорости влетел в трансформаторную подстанцию.

- После столкновения с подстанцией автомобиль опрокинулся, - уточнили в ведомстве. – От полученных травм водитель скончался на месте.

Что именно послужило причиной трагедии, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним: в тот же день, 22 августа, жуткая авария случилась на улице Тамбасова. У дома № 7 столкнулись две иномарки, за рулем одной из которых находился пьяный мужчина. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе – пятеро детей.