Вывозной рейс из Душанбе ждут 23 августа в Санкт-Петербурге

По прибытии туристов протестируют на наличие коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия продолжает оказывать помощь соотечественникам, застрявшим за границей в разгар пандемии коронавируса. За последние три месяца аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге уже принял вывозные рейсы из Таиланда, Индии, США и целого ряда других стран. А в это воскресенье, 23 августа, в Северной столице должен приземлиться самолет с россиянами, «эвакуированными» из города Душанбе в Таджикистане. Судя по данным цифрового табло, его прилет ожидается в 12:30.

- Всех возвращающихся по приезду сразу же протестируют на наличие коронавирусной инфекции, - сообщается на сайте воздушной гавани. - Также, сотрудники Роспотребнадзора выдадут пассажирам рейса предписания о обязательном соблюдении самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней. После этого туристов, вывезенных из Таджикистана, развезут к местам проживания на специально организованных автобусах.