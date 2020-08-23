«Серия взрывов в роддомах, больницах, торговых центрах и парках»: телефонные террористы из США заминировали 304 объекта в Санкт-Петербурге

Ни одной бомбы, к счастью, так и не было найдено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тревожное сообщение пришло вчера, 22 августа, МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти из… Краснодара. На почту одного из местных магазинов в 13:30 поступило тревожное письмо: «Взрывы пройдут в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону. Серия взрывов в роддомах, больницах, отделениях скорой помощи, онкоцентрах, гипермаркетах, торговых центрах, центральных пляжах и парках выбранных нами». Об инциденте «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- 207 сотрудников ОВД на протяжении почти шести часов осматривали городские объекты, - уточнил источник. – В итоге проверили 103 больницы и поликлиники, 167 гипермаркетов и торговых центров, 11 пляжей, 62 парка и Ленинградскую атомную станцию.

Как и следовало ожидать, никаких взрывных устройств полицейские не нашли. Примечательно, что грозное письмо поступило с почтового домена, зарегистрированного в городе Бри, США. Его отправителя сейчас ищут правоохранительные органы.