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Происшествия

Петербуржцу грозит тюрьма за выброшенный в мусорку флаг России

За надругательство над государственным символом против 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Сергей ВолчковСергейВолчков
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За надругательство над государственными символами - в том числа флагом - полагается уголовная ответственность.

За надругательство над государственными символами - в том числа флагом - полагается уголовная ответственность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, работающего в одной из городских коммунальных служб, завели уголовного дело за оскорбление флага России. 22 августа он из каких-то своих соображений сорвал государственный триколор со стены дома на Тамбовской улице и выбросил его в урну. Об инциденте «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Свидетели происшествия обратились в полицию, - отметил источник. – Гражданина задержал оперативно прибывший наряд патрульно-постовой службы.

В настоящий момент мужчина, надругавшийся над российским флагом, находится под подпиской о невыезде. Против него возбудили уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса России. Максимально наказание, которое она предусматривает – до одного года тюрьмы.

К слову, судьба самого выброшенного флага сложилась более благополучно. Из мусорки его достал один из сотрудников местной жилищной конторы. Сейчас полотнище изъято в качестве вещественного доказательства.

Криминал