Водителя авто, устроившего аварию, в которой пострадали пятеро детей, с начала года 14 раз штрафовали за превышение скорости

Тяжелая авария, в которой пострадало в общей сложности шесть человек, произошла 22 августа на улице Тамбасова. Фото: СОЦСЕТИ

Дикая история со столкновением двух легковушек на улице Тамбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга продолжает обрастать подробностями. Так, по словам источника в правоохранительных органах, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», который, по предварительным данным, и стал виновником ДТП, за один только 2020 год 14 раз штрафовали за превышение скорости.

- 13 штрафов ему выписали по статье части 2 статьи 12.9 – превышение скорости не более чем на сорок километров в час, - уточнил источник. – Еще один – по части 3 той же статьи, превышение не более шестидесяти километров в час. Семь штрафов до сих пор не оплачено.

На момент ДТП в салоне «Фольксвагена», помимо водителя, находилось трое подростков: двое парней и одна девушка. Они не были пристегнуты и в момент аварии получили травмы разной степени тяжести: от ушибов и ссадин до гематом и сотрясений мозга. Что делали подростки в салоне авто со взрослым мужчиной, который, судя по всему, не приходится родственником ни одному из них, покажет проверка правоохранительных органов.