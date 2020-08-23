Грозы, ливни и штормовой ветер на три дня захватят Ленобласть

Грозы и ливни придут в Ленинградскую область уже 24 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС России по Ленинградской области дало тревожный погодный прогноз на ближайшие три дня. По данным ведомства, на этот период регион (особенно западную и северо-западную его части) захватят грозы и дожди со штормовым ветром.

- В связи со сложившейся обстановкой на территории Ленобласти повышается вероятность ДТП, происшествий на воде, повреждений на ЛЭП и линиях связи, - предупредили в ведомстве. – В связи со всем этим призываем соблюдать меры предосторожности: быть внимательнее за рулем автомобиля, не выходить без крайней необходимости на берега озер и рек, обходить стороной деревья и шаткие конструкции.

Не лучше будет и в Санкт-Петербурге: теплая часть августа, похоже, закончилась. С 23 августа в город на Неве пришло похолодание – а дальше синоптики обещают все те же ливни, грозы и порывистый ветер.