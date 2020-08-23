Молодой парень утонул на пляже Ласковый в Санкт-Петербурге

Друзья парня вызвали спасателей, но было уже поздно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедией закончилась для 26-летнего петербуржца поездка с друзьями в поселок Солнечное на пляж с манящим названием Ласковый. Перебрав с алкоголем, парень захотел искупаться, вошел в воду, а обратно уже не вышел. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Спасителей вызвала подруга утонувшего, - уточнил источник. – Позже она пояснила, что видела, как он скрылся под водой и не вынырнул, и смогла указать примерное место.

Отметим, что это уже далеко не первый случай гибели людей на водоемах Санкт-Петербурга с начала купального сезона. Но самый жуткий инцидент случился, пожалуй, 9 июня, когда в пруду в Парке Героев-пожарных утонул 12-летний мальчик. Ребенка убил термоклин – резкий перепад температур у поверхности и в среднем слое воды. Однако вопрос о том, что мальчик в компании других детей делал в парке в разгар режима самоизоляции, так и остался открытым.