Восьмилетний мальчик пострадал в аварии в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Мальчик-пассажир и женщина-водитель получили легкие травмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожно-транспортное происшествие, случившееся 23 августа около 10:50 в Красносельском районе Санкт-Петербурга, чуть не унесло жизнь восьмилетнего ребенка. Водитель автомобиля «Опель Корсо», в котором он находился – женщина 1990 года рождения – не справилась с управлением и отправила машину в кювет. Об инциденте «Комсомолке» сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД России по городу и области.

- В результате аварии и самому водителю и ребенку был причине легкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве. – По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним: вчера, 22 августа, в аварии на улице Тамбасова, где столкнулись две легковушки, пострадали сразу шесть человек, пятеро из которых оказались детьми и подростками. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель одной из машин, который сел за руль в нетрезвом состоянии.