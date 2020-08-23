Девятилетний мальчик отравился этиловым спиртом в Санкт-Петербурге

Дикий инцидент произошел в Санкт-Петербурге в это воскресенье, 23 августа. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и области, недалеко от дома № 90 по Петергофскому шоссе прохожие нашли девятилетнего мальчика, лежащего без сознания. Позже было установлено, что ребенок отравился этанолом – он же этиловый спирт.

- Прибывший на место наряд полиции передал ребенка медикам, - уточнили в ведомстве. – Его состояние на данный момент оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы снизить уровень интоксикации.

Параллельно с этим полиция нашла родителей мальчика. 26-летняя мама ребенка и ее 35-летний сожитель были доставлены в отдел для разбирательств. По факту случившегося ведется проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении в отношении нерадивой пары уголовного дела.