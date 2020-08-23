Мощный ливень с грозой вечером в воскресенье накрыл Санкт-Петербург

Ненастье не задержится в Санкт-Петербурге надолго. Пока что. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики предсказывали резкое ухудшение погоды в воскресенье, 23 августа – так оно и вышло. Вечером, начиная с 17:00, на Санкт-Петербург обрушился сильный ливень с грозой и порывистым ветром. Но нет худа без добра – судя по всему, ненастье с нами ненадолго.

- Грозовой фронт постепенно смещается с юго-запада на северо-восток, - объяснили «Комсомолке» метеорологи. – Есть все основания полагать, что уже совсем скоро – ориентировочно через полчаса-час – ливень и грозы закончатся, и наступит обычное пасмурное затишье.

Дольше всех от непогоды будут страдать улицы и районы, расположенные на северо-восточной оконечности города – они как раз находятся на пути следования грозового фронта. Ну а от последствий ливня, скорее всего, будут страдать все и долго: постоянные подтопления на проезжих частях и станциях метро уже давно стали еще одной традицией Северной столицы.