Теплоход «Мустай Карим» за 3 миллиарда рублей отправился в свое первое плавание из Москвы в Санкт-Петербург

Общая стоимость уникального теплохода - около 3 миллиардов рублей. Фото: компания "Водоходъ"

Уникальный пятипалубный круизный теплоход класса «люкс» «Мустай Карим» отправился в «премьерный» рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Судно проводили вчера, в 10:00, с Северного речного вокзала столицы. Об этом сообщает компания «Водоходъ», которой принадлежит «Мустай Карим».

- Гостей теплохода ждет богатая экскурсионная программа с визитом в живописные уголки Карелии, ночным прохождением под разводными мостами Санкт-Петербурга, древний Ярославль, жемчужина деревянного зодчества, включенная в список ЮНЕСКО – сказочные Кижи, - сообщается на сайте компании.

Напомним: теплоход спустили на воду только в 2019 году. После завершения работ он отправился… в док – устранять внезапно возникшие неполадки. Общая стоимость судна с учетом всех ремонтных работ оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. Оно может одновременно принять 329 гостей и 144 члена экипажа.