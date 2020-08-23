Легковушка вылетела на трамвайные пути в Приморском районе Санкт-Петербурга

Автомобиль оттаскивают с путей. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Если вы планируете этим вечером куда-то отправиться на общественном транспорте через район метро «Пионерская», подумайте дважды. Непосредственно возле станции движение трамваем по путям полностью парализовало странное ДТП – легковой автомобиль снес металлическое ограждение и «припарковался» прямо на рельсах. Об инциденте сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Что случилось – непонятно, - отмечают пользователи. – Есть предположение, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Или, возможно, ему стало плохо, и он утратил контроль над автомобилем.

Сведения о пострадавших в аварии в данный момент уточняются. На месте работают экстренные службы. Как скоро удастся оттащить автомобиль и открыть путь трамваям, а также что именно случилось, и кто виноват в происшествии – покажет проверка, которую в данный момент проводят правоохранительные органы.