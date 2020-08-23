Двое подростков «угнали» шаланду для сбора мусора и отправились в путешествие к Финскому заливу

До Финского залива ребята, к счастью, не доплыли. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невинная детская шалость могла стоить здоровья, а то и жизни двум петербургским подросткам, которые 23 в это дождливое воскресенье, 23 августа, задумали опасную авантюру. Мальчишки отвязали от причала в районе улицы Беринга шаланду, которая использовалась для сбора мусора во время расчистки дна. Но увлекательного путешествия не вышло – легкое судно быстро потащило течением. По счастью, все обошлось благополучно.

- Плавательное средство было остановлено сотрудниками организации, осуществлявшей расчистку дна, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. – Подросткам оказали помощь, после чего они тут же сбежали.

Отметим, что не всегда детские шалости заканчиваются хорошо. Так, в июне в парке Героев-пожарных во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утонул 12-летний мальчик. Ребенок хотел искупаться в жаркий день, но не учел перепада температур в верхнем и среднем слоях воды.