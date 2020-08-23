Медведицу, обучающую медвежат жизни в лесу, засняли в Ленинградской области

Медведицу и трех медвежат засняли специалисты заповедника в Ленинградской области. Фото: скриншот видео

Сотрудникам Нежне-Свирского природного заповедника удалось заснять уникальное зрелище: в объектив одной из фотоловушек, установленных на территории леса, попало целое медвежье семейство – мать-медведица и два медвежонка. По словам специалистов заповедника, звери не просто вышли на прогулку – медвежата под контролем суровой родительницы познавали окружающий мир.

- Медвежата подрастают! Медведице нужно показать детям всё новые участки леса и обучить их всё новым премудростям жизни, - рассказали сотрудники заповедника. - Даже когда медвежье семейство не попадает в объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника, то по следам, оставленным на влажной почве, можно легко прочитать путь косолапых обитателей леса.

Отметим, что медведи довольно часто становятся невольными героями самых разных историй – от пугающих до забавных. Так, например, в 2019-м году в Карелии одного такого люди ухитрились чуть ли не приручить – на свою голову.