Дожди и похолодание сохранятся в начале рабочей недели в Санкт-Петербурге

Прохладная и пасмурная погода сохранится в Санкт-Петербурге в начале новой недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Курс на осень, уверенно взятый Санкт-Петербургом в последнюю неделю августа, никуда не исчезнет в течение как минимум нескольких следующих дней. Об этом «Комсомолке» рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В понедельник, 24 августа, в городе сохранится облачная с прояснениями погода, - уточнили синоптики. – Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса.

Уже со вторника дневная температура начнет постепенно понижаться и к среде, 26 августа, наконец достигнет +18 - +20 градусов. Кроме того, в городе будут регулярно идти дожди – преимущественно утром и ночью. Наконец, синоптики предупреждают о колебаниях атмосферного давления то вверх (вторник), то вниз (среда). Так что если у вас есть метеозависимость – не подвергайте себя в эти дни излишним нагрузкам.