Как правильно ходить в бассейн во время эпидемии коронавируса, рассказали в Смольном

Маску и перчатки в бассейне не наденешь - остается уповать на соблюдение санитарной дистанции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия – эпидемией, но и о простых человеческих радостях забывать тоже не стоит. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга рассказал, как правильно посещать плавательные бассейны, чтобы не подхватить инфекцию.

- Основное правило – соблюдение дистанции, - отметили в ведомстве. – При индивидуальных занятиях на одного человека должно приходиться не менее десяти квадратных метров водной поверхности. При групповых в чаше бассейна должен быть максимум один посетитель на площади в пять квадратных метров.

Напомним: несмотря на то, что острую фазу эпидемии мы благополучно миновали, в городе все еще действует ряд «коронавирусных» ограничений. В частности, в торговых центрах не работают кинотеатры и фуд-корты, а на улицах и площадях запрещено проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей. Однако, несмотря на все это, заболеваемость в Санкт-Петербурге пока что не снижается – город находится на второй строчке по рейтингу городов, охваченных эпидемией, и уступает только Москве.