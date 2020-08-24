Дожди и до +21: Погода в Санкт-Петербурге на 24 августа 2020 года

Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 24 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето почти подошло к концу, а жаркая погода уже покинула Санкт-Петербург. В понедельник, 24 августа 2020 года, в городе будет пасмурно и дождливо. Периодические осадки будут накрывать город, но ненадолго. Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Северной столице продержатся всю неделю.

- Сегодня метеорологические условия будет определять периферия циклонического вихря. Регион ждет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 24 августа в Петербурге будет пасмурная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14-16 градусов, днем +19-21 градусов.