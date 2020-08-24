Водитель совершил смертельный поворот на трассе под Лугой

Смертельное ДТП произошло 23 августа под Лугой Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 23 августа 2020 года, в Ленинградской области. Трагедия развернулась на 2-м подъезде к городу Луга. В 21:40 часов 61-летний водитель автомобиля Opel вылетел на встречную полосу движения, где сначала по касательной задел одну машину, а после, когда его занесло, жестко столкнулся с другой.

- Opel выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением 82-летнего мужчины, после чего врезался в автомобиль Nissan, за рулем которого находился 33-летний водитель, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате водитель Opel получил травмы несовместимые с жизнь и умер на месте ДТП.

Также пострадали водитель Nissan и два его пассажира: 26-летняя женщина и двухгодовалая девочка. Все они госпитализированы в больницу. Состояние оценивается как средней тяжести. Водитель Peugeot не пострадал.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.