Матерью смертельно пьяного 9-летнего мальчика заинтересовалась полиция Санкт-Петербурга

К административной ответственности привлечена мать ребенка, отравившегося этанолом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности горе-мать, 9-летнего сына которой нашли смертельно пьяным на Петергофском шоссе. Ребенка нашли 22 августа 2020 года у дома 90. Он был в очень тяжелом состоянии. Врачи определили - отравление этанолом. 26-летнюю мать мальчика быстро нашли и доставили в полицию.

- Женщина пояснила, что за день до происшествия она находилась на своем садовом участке, где вместе с 35-летнем сожителем употребляла спиртные напитки и наркотическое средство «гашиш». После этого женщина уехала, оставив мальчика без присмотра, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В отношении женщины и ее сожителя были составлены административные протоколы. Оба направлены на медицинское освидетельствование.

Собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.