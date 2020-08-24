Компания избила мужчину и парня за сделанное замечание за-за вызывающего поведения на озере в Ленинградской области

Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту конфликта на озере Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается в конфликте двух компаний на озере Заходское. В полночь в воскресенье, 23 августа 2020 года, к правоохранителям обратился 21-летний петербуржец, который рассказал, что на него и его 59-летнего напали неизвестные люди.

- Парень объяснил, что за полчаса до звонка в полицию, недалеко от озера одной отдыхающей компании было сделано замечание из-за вызывающего поведения, на что те отреагировали агрессивно, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Со слов парня, компания побила его и его знакомого, после чего драчуны ушли.

Полицейские быстро нашли участников инцидента и доставили в отдел для разбирательств. Среди них четверо мужчин, в возрасте от 21 до 30 лет, и 22-летняя девушка. Все они опрошены и отпущены под обязательство о явке.

Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.