Группу "барсеточников" поймали после кражи в Санкт-Петербурге

Двух "барсеточников" задержали в Петербурге после кражи Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность так называемых "барсеточников". Двух участников этнической группировки задержали после очередной кражи в Невском районе 18 августа. Один из них даже попытался дать взятку, чтобы избежать наказания.

- Утром 18 августа у дома 32 на Искровском проспекте подозреваемые украли из салона автофурогона имущество водителя на 25 тысяч рублей, но уже спустя час их задержали сотрудники ППС, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Ими оказались мужчины в возрасте 28 и 35 лет, старший – уроженец одной из стран на Кавказе, второй – юга России. Оба находятся в Петербурге без регистрации.

Во время допросов в отделе полиции старший попытался дать взятку должностному лицу, предложив 100 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. За это правоохранители возбудили уголовное дело.

У полиции есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений.