Более 10 тысяч человека обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 10 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус 23 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с эпидемией. По последним данным Смольного на утро понедельника, 24 августа 2020 года, за последние сутки в городе были обследованы на наличие коронавируса более 10 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10863 человек. Под медицинским наблюдением находится 307 человек. Из них 146 - в обсерваторе, 150 - контактные, 11 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города.

С начала пандемии в Северной столице было выявлено уже более 35 тысяч зараженных. Из них более 25 тысяч уже полностью выздоровели. Жертвами коронавируса стали более 2,3 тысяч человек.

Отметим, что в целях профилактики, в Петербурге началась масштабная вакцинация горожан от гриппа. Особое внимание врачи будут уделять иммунизации так называемых групп риска - детей, беременных женщин, пожилых людей, медицинских работников и педагогов, а также петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями. Для удобства горожан будет организована работа передвижных прививочных пунктов. Запланирована вакцинация от пневмококковой инфекции.