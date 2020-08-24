Болельщик оказался в суде за зажженный файер во время матча "Зенит" - ЦСКА

Болельщика оштрафовали и запретили посещать футбол из-за зажженного файера на стадионе в Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге наказали болельщика, который зажег файер на трибуне стадиона "Газпром Арена" во время футбольного матча. Инцидент произошел вечером 19 августа 2020 года во время игры "Зенита" с ЦСКА. Фанат решил поддержать любимую команду запрещенным способом.

- Находясь в месте проведения официального спортивного соревнования на трибуне сектора №D-107, мужчина осуществил действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования, путем использования пиротехнического изделия, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам болельщик вину признал, уточнив, что сам файер на трибуну он не приносил, а взял его у малознакомого фаната.

За файер мужчина получил не только штраф в 10 тысяч рублей, но и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год.