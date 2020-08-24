Матч "Зенита" в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в 4 туре Российской Премьер-лиги

Матч "Зенита" в Петербурге стал самым популярным в 4-м туре РПЛ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувший матч "Зенит" - "Тамбов", который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу, 22 августа 2020 года, оказался самым посещаемым в 4-м туре Российской Премьер-лиги. Несмотря на то, что из-за коронавируса, посещение спортивных площадок ограничено, поболеть за любимые команды собрались более 20 тысяч зрителей.

- Матчи в Санкт-Петербурге, Волгограде и Москве вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре РПЛ. Игру на "Газпром Арене" клубов "Зенит" и "Тамбов", завершившуюся победой "Зенита" со счетом 4:1, увидели 20 тысяч 782 зрителя, - сообщает сервис "ТурСтат".

Следом идет матч в Волгограде команд «Ротор» и «Сочи». Игра завершилась со счетом 1:2, а стадион посетили 14 тысяч 77 человек.

Тройку закрывает игра клубов «Спартак» и «Локомотив» в Москве. Первые одержали победу - 2:1. Матч посетили 12 тысяч 393 человека.