Петербуржец подозревается в изнасиловании 11-летней падчерицы брата

В Петербурге местный житель подозревается в изнасиловании 11-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Ночью в воскресенье, 23 августа 2020 года, в полицию обратилась 32-летняя жительница Фрунзенского района. Женщина узнала о преступлении брата ее сожителя в отношении своей дочери и написала заявление.

- Со слов матери, инцидент произошел 5 мая 2020 года в период с 19:00 до 20:50 часов в ее квартире на Боровой улице. Брат ее сожителя совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был незамедлительно задержан. Известно, что ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал, работает он водителем-экспедитором.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании малолетней.