Государственный строительный надзор Санкт-Петербурга возглавил Владимир Болдырев

Главой Госстройнадзора Петербурга назначен Владимир Болдырев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном произошли кадровые изменения. С понедельника, 24 августа 2020 года, должность начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга занимает Владимир Болдырев. Распоряжение о назначении подписал сам губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга возглавил Владимир Болдырев, - говорится в сообщении администрации города.

До назначения на этот пост Владимир Болдырев занимал пост начальника аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

Ранее Беглов подписал постановление о перераспределении средств на строительство социальных объектов. Это сделано для того, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию здания, в том числе - многопрофильный лечебно-диагностический корпус СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице.