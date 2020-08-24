Выплаты врачам за работу с коронавирусом проверят в Санкт-Петербурге

Контрольно-счетная палата проверит выплаты врачам за работу с COVID-19 в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 24 августа 2020 года, контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга вместе со счетной палатой России приступили к проверке осуществления выплат медицинским работникам, которые боролись с коронавирусом. Продлится она до 25 сентября.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов власти, которые организуют и предоставляют выплаты врачам за работу с COVID-19, включая комитет финансов, здравоохранения и социальной политике, - рассказали в палате.

Специалисты проверят, как формируется потребность организаций в бюджетном финансировании стимулирующих выплат, как соблюдается порядок выплат, а также насколько своевременно доводятся до медицинских учреждений бюджетные средства на выплаты врачам.

Напомним, что финансовая поддержка медицинских работников проходила по поручению президента страны. Врачи должны получать дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц. Средний медицинский персонал и врачи скорых – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей.