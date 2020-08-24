Умер петербургский режиссер-документалист Александр Киселев

В Петербурге умер режиссер-документалист Александр Киселев / Фото: Союз Кинематографистов РФ

В Санкт-Петербурге умер почетный кинематографист России, член Союза кинематографистов, режиссер-документалист Александр Киселев. Деятель искусства ушел из жизни 21 августа 2020 года в возрасте 76 лет.

- Ассоциация документального кино России и Союз кинематографистов России выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича, - появилось сообщение на сайте объединения.

Александр Киселев - выпускник ВГИКа. После обучения он пришел работать на Ленинградскую студию документальных фильмов в 1979. За время своей карьеры он стал автором свыше 40 документальных фильмов и более сотни выпусков киножурналов и киноальманахов «Ленинградская кинохроника» и «Кинолетопись России».

В 2002-ом году Александр Киселев награжден знаком «Почетный Кинематографист России». Вел мастерскую и был доцентом кафедры кино- и фото искусств СПбГУКИ.

Картины Киселева много раз были награждены почетными дипломами ЮНЕСКО, а фильм "Перестройка" является достоянием Музея Кино в Италии.