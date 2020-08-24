Охрану баржи в Санкт-Петербурге усилят после ее угона подростками

Охрану баржи усилят после инцидента с угоном подростками Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются усилить охрану баржи на реке Смоленки после ее угона. В воскресенье, 23 августа 2020 года, трое подростков забрались на шаланду и отправились на ней в открытое плаванье. Ребят чуть было не унесло в Финский залив. Благо, их вовремя спасли.

- Швартовка производится с помощью швартовочных концов, на барже за кнехт, на берегу за кольца или специальные приспособления. Так предписано правилами швартовки, - пишут "Невские новости" со ссылкой на комитет по природопользованию.

Через 5-7 минут после происшествия на место был отправлен буксировочный катер. Не смотря на оперативность полиции и скорой, подростки успели сбежать, их личности не установлены.

В общей сложности баржа прошла порядка 150 метров. После этого случая даны поручения обеспечить безопасность судна. Эта шаланда — не самоходная, у нее нет двигателя, поэтому управлять ей не представляется возможным.

- Она буксируется катером, поэтому далеко на ней не уйдешь. К тому же меры безопасности в местах швартовки будут усилены, — пояснили в комитете.