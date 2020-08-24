Экс-чиновницу комздрава Санкт-Петербурга подозревают в растратах на 196 млн рублей

На бывшую чиновницу Санкт-Петербурга завели уголовное дело за излишнюю щедрость по госконтрактам на лекарства. Фото: Артем КИЛЬКИН

На бывшую сотрудницу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга завели уголовное дело по статье за халатность. Следствие считает, что из-за нежелания хотя бы немного подумать головой щедрая женщина одобрила закупку чересчур большого количества разнообразных лекарств по государственным контрактам.

Как итог – много препаратов просто пришли в негодность, оставшись пылиться на полках складов и дожидаясь истечения срока годности. Ущерб оценили почти в 196 миллионов рублей.

- Обвиняемая находилась в должности главы управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, она в течение трех лет, желая снизить свою нагрузку, никак не корректировала проекты заявок на поставку лекарств для лечения больных злокачественными образованиями, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь женщине грозит в худшем случае арест на срок до 6 месяцев.