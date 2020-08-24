На портале «Здоровье петербуржца» появились новые функции

Портал "Здоровье петербуржца" обновился. Фото: Олег ЗОЛОТО

Портал «Здоровье петербуржца» обновился и вместил в себя куда больший функционал. Теперь на сайте можно не только записываться к врачу в том или ином медучреждении, но и отменять свою бронь. Также на портале появились удобные «кнопки» со списком предстоящих посещений в больницы, проверкой прикрепления к поликлинике и даже с заключением врача и результатами анализов. Вдобавок на сайте можно проконсультироваться со специалистом по любым вопросам – в разделе «Чат с врачом» в личном кабинете.

- Сейчас сервисами портала пользуются примерно 1,5 млн жителей Санкт-Петербурга. Из этого числа больше 300 тысяч человек зарегистрированы в личном кабинете пациента. Теперь дополнительно можно записываться к врачу по номеру полиса ОМС, получая перечень медучреждений по прикреплению, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ежедневно портал резервирует больше 300 тысяч талонов на запись к врачу. Если места к нужному медику нет, то можно подать заявку в журнал отложенной записи.