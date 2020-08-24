Дополнительные электрички пустят между Санкт-Петербургом и Ленобластью с 1 сентября

Дополнительные электрички появятся между Санкт-Петербургом и Ленобластью с наступлением осени. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные электрички появятся с 1 сентября 2020 года на некоторых маршрутах, связывающих Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом поспешила рассказать пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Естественно, решение связано с прогнозируемым увеличением пассажиропотока грядущей осенью. На каких конкретно направлениях пустят новые электрички, пока не сообщается.

- По согласованию с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с началом учебного года и ростом пассажиропотока с 1 сентября 2020 года назначаются дополнительные пригородные поезда, - сообщают в пресс-службе АО «СЗППК».

В связи с этим в расписание движения некоторых электричек с 1 сентября внесут новые изменения. Не запутаться во всем можно благодаря сайту перевозчика или информационным табло на самих станциях или вокзалах Северной столицы.