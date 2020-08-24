УФАС предупредило петербургский крематорий за нарушение закона о конкуренции

УФАС по Санкт-Петербургу выдало предупреждение ГУП «Ритуальные услуги» из-за нарушения закона о защите конкуренции. Фото: Александр ГЛУЗ

Антимонопольщики выдали предупреждение предприятию «Ритуальные услуги», которое царствует на рынке кремации в Санкт-Петербурге. Схема проста – крематорий в городе только один-одинешенек, и он, что важно, как раз принадлежит указанному ГУПу, являясь его подразделением. Такое доминирование не понравилось компании «Похоронная служба», и она обратилась за помощью в УФАС.

- Дело в том, что «Ритуальные услуги» отказали данной организации в заключении договора на оказание ритуальных услуг населению. Вместе с тем подобные бумаги были подписаны с ООО «СПбРК», ООО «МКСС» и ООО «Ритуальная служба «Обряд». Следовательно, действия «Ритуальных услуг» создают преимущественные условия для хозсубъектов конкурентов, - поясняют в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Теперь антимонопольщики грозят «Ритуальным услугам» административным делом, если предприятие не отправит «Похоронной службе» проект договора на оказание, собственно, ритуальных услуг.