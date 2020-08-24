Появились новые подробности смертельной аварии на КАД с девятью машинами

В ГИБДД озвучили новые подробности массовой аварии на внешнем кольце КАД. Фото: СОЦСЕТИ

В ГИБДД поделились новыми подробностями смертельной аварии на внешнем кольце КАД у Кудрово с участием девяти автомобилей. Оказалось, что бензовоз не по своей воле вылетел на встречку. Сначала махина столкнулась со «Шкодой». От удара оба автомобиля пробили силовые ограждения и выехали на встречную полосу, где зацепили еще 7 машин.

От "Шкоды" мало что осталось. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП на месте погиб водитель «Газели». Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным на 18:15 от ФКУ «Упрдор Северо-Запад», на 93-м километре внешнего кольца КАД проехать можно только по третьей и четвертой полосам. Сохраняется гигантская пробка длиной в 11 километров. На месте продолжают работать правоохранительные органы. Автолюбителям лучше выбрать другие маршруты для быстрой поездки.