«Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском будут ходить дважды в день с 1 сентября

С 1 сентября 2020 года "Ласточки" между Санкт-Петербургом и Петрозаводском будут ходить дважды в день. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ласточки» с номерами 803/804 и 805/806 между Санкт-Петербургом и Петрозаводском вновь будут ездить дважды в сутки. Ранее привычный график движения скоростных поездов урезали из-за пандемии коронавируса.

- Из Санкт-Петербурга «Ласточки» будут отправляться в 06:32 и 18:00, а прибывать в Петрозаводск в 11:50 и 22:57 соответственно. Поезда из Петрозаводска начнут отправляться в 06:36 и 18:00, а прибывать в Санкт-Петербург в 12:00 и 22:56 соответственно. Остановки в обоих направлениях будут на станциях «Волховстрой», «Лодейное Поле» и «Свирь», - передает пресс-служба ОЖД.

Добавим, что в РЖД решили добавить дополнительные «Ласточки» из Санкт-Петербурга в карельский горный парк «Рускеала» в субботу 5 сентября. Там состоится музыкальный концерт «Рояль в каньоне. На плавающем понтоне в Мраморном каньоне для гостей мероприятия сыграют пианист Павел Андреев и скрипач Андрей Проказин.