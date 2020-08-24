Петербуржец обеднел на 760 тысяч рублей из-за мобильной игры

Петербуржец потерял 760 тысяч рублей из-за своей наивности и мобильной игры "Великий султан". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец случайно потерял 760 тысяч рублей в мобильной игре «Великий султан». Приложение захватило внимание мужчины в сентябре 2018 года. Он решил, почему бы ему не развлечь себя в виртуальном пространстве благодаря захвату земель и поиску новых наложниц в гарем. После установки игры мужчина, не раздумывая, разрешил приложению списывать средства с банковской карты для оплаты тех или иных услуг.

Когда петербуржец понял, что обеднел почти на 1 млн рублей, то решил пойти в суд, подав иск к разработчику и компании Google, из магазина которой и была скачена игра.

Теперь мужчина один из самых богатых виртуальных султанов, но обедневший житель Санкт-Петербурга в реальности.

- Истец заявил, что с 27 ноября 2018 года по 3 июня 2019 года мобильная игра в общей сложности списала с его банковской карты 763 550 рублей. По словам мужчины, он не давал согласия на это и не получал никаких SMS от банка о тратах, потому что отключил такую услугу, решив экономить, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Однако суд установил, что разработчик игры уведомляет каждого пользователя о наличии внутренних покупок различных виртуальных товаров на сумму от 75 рублей до 7,5 тысяч рублей. В итоге расстроенному петербуржцу в иске отказали.