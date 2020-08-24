Петербурженка избила кондуктора троллейбуса за просьбу оплатить проезд

Петербурженка избила ногами и руками кондуктора троллейбуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка избила кондуктора троллейбуса, который попросил ее оплатить проезд. Женщина хотела не тратить деньги и проехать «зайцем», поэтому решила бороться за свою правду с помощью кулаков. Водитель троллейбуса малость удивился от драки в салоне и нажал на тревожную кнопку. На место приехал наряд Росгвардии, утихомиривший буйную пассажирку.

- Общественный транспорт остановился на Московском проспекте. Ближайший наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал пассажирку троллейбуса. Росгвардейцы установили, что женщина несколько раз пнула ногой и ударила руками кондуктора, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщину задержали и отвезли сотрудникам 29-го отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Она оказалась уроженкой Ростовской области.