Разработки предприятий Санкт-Петербурга применят в школах

Разработки предприятий Санкт-Петербург применят в образовательной сфере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что разработки городских предприятий будут применяться в образовательной сфере. Положительный опыт уже есть – взять хотя бы навигатор профессий для школьников, помогающий с профориентацией.

- Ребята со школьной скамьи должны знать, какие существуют профессии, а также должны иметь возможность пройти стажировку, практику на предприятии, ознакомиться с передовой техникой, чтобы впоследствии найти свою профессиональную стезю, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Еще одной разработкой станет 3D-принтер «Гелиос-1», который создают на Обуховском заводе. Его собираются задействовать в соревнованиях на Кубке губернатора.

Добавим, что в 2020 год нацпроект «Образование» позволит властям Санкт-Петербурга переоснастить 11 коррекционных школ, открыть детский технопарк «Кванториум» и Центр выявления и поддержки одаренных детей, а также создать три центра цифрового образования и Центр опережающей профподготовки.