Пакет с убитыми котятами нашли в парке на Бульваре Красных Зорь

Пакет с жестоко убитыми котятами нашли в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прохожие заметили в парке на Бульваре Красных Зорь пакет, внутри которого лежали четыре убитых котенка возрастом около месяца. По словам шокированных очевидцев, жестокий живодер лишил малышей жизни, а потом нарочно разложил их трупы у скамейки, чтобы остальные горожане обязательно увидели мертвых животных.

- Котят вытащили из прозрачного полиэтиленового пакета и, как мне показалось, их выложили так, чтобы шокировать прохожих и окружающих. На шее животных были крепко затянутые шнурки белого цвета. Я вызвала полицию, приехал дежурный и криминалист. Оба повели себя очень профессионально, за что им спасибо, - цитируют девушку, ставшую очевидцем преступления, в «Невских новостях».

Девушка написала заявление в полицию и очень надеется, что злоумышленника скоро найдут. Правоохранители вовсю ищут предполагаемого живодера.