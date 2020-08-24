Петербуржца расстреляли за случайно разбитое стекло чужой машины

Петербуржец получил 4 пули за то, что он случайно разбил стекло иномарки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржца расстреляли из травматического оружия за то, что он случайно разбил заднее стекло «Фольксвагена Поло». По словам подруги 25-летнего горожанина, ночью 23 августа он потерял равновесие и упал на иномарку, припаркованную во дворе одного из домов на улице Маршала Казакова. Неловкость закончилась для него плачевно. К мужчине подбежали двое неизвестных, до этого сидевших в «Поло». Разговора, по сути, не было. Один из злоумышленников достал пистолет и четыре раза выстрелил в неприятеля.

- Пострадавший получил огнестрельные непроникающие ранения правого бедра, левого предплечья, левой голени и грудной клетки. Медики скорой помощи доставили его в больницу в удовлетворительном состоянии. Мужчин, которые сидели в иномарке, задержали на месте, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На мужчин пока что составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.