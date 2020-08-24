Врачи рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на КАД с участием девяти машин

Появились последние данные по смертельному ДТП на КАД у Кудрово. Фото: vk.com/dorinspb

Врачи сообщили последние подробности о состоянии здоровья нескольких выживших в смертельном ДТП на внешнем кольце КАД возле Кудрово. Напомним, на 93-м километре трассы «Шкода» столкнулась с бензовозом, отчего обе машины пробили ограждение и вылетели на встречную полосу, где столкнулись с еще семью автомобилями. В результате массовой аварии погиб водитель «Газели».

- Поступили новые уточнения от врачей по пострадавшим в ДТП на КАД. 2 человека получили тяжелые травмы и еще один – повреждения средней степени тяжести. Дети не пострадали. Погиб только мужчина, находившийся за рулем «Газели», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что из-за аварии движение по трассе организовали только по третьей и четвертой полосам. Несколько часов после аварии сохранялась пробка длиной в 11 километров.