Волонтеры собрали больше 200 кг пластикового мусора с берега Ладожского озера

На берегу Ладожского озера нашли 200 килограммов пластикового мусора. Фото: Глеб Кузнецов/Greenpeace

Волонтеры российского отделения Greenpeace собрали больше 200 килограммов разнообразного мусора с берега Ладожского озера. В основном, экологи встречали пластик: бутылки, ленты с остатками от воздушных шариков, пакеты, стаканчики, упаковки от продуктов. Не обошлось и без рыболовных сетей и снастей. Весь хлам прибило к берегу Нижне-Свирского госзаповедника.

- За три дня мы собрали и рассортировали больше 200 килограммов мусора с береговой зоны длиной меньше одного километра. Оказалось, что пластика там в два раза больше, чем мы нашли на Байкале. А ведь здесь находится орнитологический центр, пролетают миллионы птиц в год, которые могут принять пластик за еду и погибнуть! – цитируют одного из волонтеров в пресс-службе Greenpeace.

Напомним, чуть ранее в заповеднике сняли на видео медведицу, которая обучала двух своих медвежат самостоятельной жизни в лесу.