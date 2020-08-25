Грозы и прохлада придут 25 августа в Санкт-Петербург

В Петербурге 25 августа местами дожди и прохладно Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге могут пройти последние августовские грозы. Во вторник, 25 августа 2020 года, в Северной столице ожидается переменная облачность, при этом могут пройти дожди и даже начать сверкать молнии и греметь гром.

- Сегодня синоптическая ситуация останется под влиянием периферии атлантического циклона. Про облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ночью 25 августа в Петербурге местами кратковременный дождь. Днем сново небольшие дожди, местами гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Ночи в Петербурге все еще теплые +13-15 градусов. Днем ожидается до +19-21 градусов по Цельсия.

Такая же погода, но без гроз, простоит в Северной столице всю неделю - небольшие дожди будут сменяться солнцем, а в среднем температура около +19 градусов.