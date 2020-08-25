Трое погибли в жестком ДТП легковушки и спецтехники на трассе "Сортавала" в Ленинградской области

Трое мужчин погибли в ДТП на трассе Сортавала Фото: СОЦСЕТИ

Трагическое ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 24 августа 2020 года, на трассе "Сортавала" в Ленинградской области. Около 22:40 часов водитель автомобиль "Фольксваген Пассат" не смог справиться с управлением и на полном ходу врезался в спецтехнику, стоящую на обочину. Трое погибли, еще двое пострадали.

- Инцидент произошел во Всеволожском районе на 18 километре дороги "Сортавала". В том месте проводились работы по нанесению разметки, вокруг были выставлены предупреждающие знаки, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Тем не менее, по непонятным причинам, иномарка вылетела в правый ряд, где врезалась на полной скорости в спецтехнику.

В результате водитель и трое его пассажиров погибли на месте. Их личности еще не установлены. Рабочие, 41-летний и 33-летний мужчины, которые были в момент ДТП в спецтехнике, получили травмы средней тяжести.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП и устанавливаются личности погибших.