Пробки сковали Санкт-Петербург утром 25 августа

10-балльные пробки сковали улицы Петербурга утром 25 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Утренние пробки сковали Санкт-Петербург во вторник, 25 августа 2020 года. С 7 часов некоторые магистрали города гудят, заторы оцениваются в 9-10 баллов. Самая длинная пробка традиционно собралась на Кольцевой автодороге.

- В Санкт-Петербурге на 7:03 часов наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост, КАД внутренняя сторона, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Длина пробки — 7,7 километров, - сообщили в сервисе "Яндекс".

В 9-балльной пробке встали проспект Славы и Народная улица в сторону Московского проспекта. Там небывалый затор держится уже с 7:30 часов.

Пробки в 10 баллов с 8 часов утра на Заневском проспекте и проспекте Косыгина по направлению в центр города.

В целом по городу движение оценивается в 5 баллов, что на 2 балла выше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 4 баллов.