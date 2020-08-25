Петербуржец убил мать и спрятал труп в ковре на балконе дома

Труп пенсионерки завернутый в ковер нашли на балконе дома в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции расследуют дело об убийстве пенсионерки. В понедельник, 24 августа 2020 года, в отдел Красногвардейского района обратилась 42-летняя женщина. Она была обеспокоена тем, что пропала ее 65-летняя мать. Правоохранители отправились на проверку.

- На балконе дома 5/3 по улице Корнея Чуковского, где проживала пенсионерка, полицейские ее и нашли. Труп женщины находился на балконе завернутый в ковер, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

По подозрению в убийстве в этой же квартире был задержан сын пенсионерки - 35-летний безработный мужчина. Сейчас он доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.